VIDEO | Già 17 i giocatori in rosa. Ufficializzato il tecnico (era solo una formalità) il club rossoblu si trasferirà sulle alture della Sila per l’avvio della nuova stagione. Lì dove potrebbe arrivare la “ciliegina sulla torta”

Era solo una formalità. Un dettaglio. Un pezzo di nuova stagione di fatto già messo in cassaforte al termine dello spareggio di Reggio giocato vinto contro il Troina. Era il 13 maggio e la Vibonese e Nevio Orlandi si salutavano con un arrivederci speciale. Da quel giorno club e allenatore, infatti, hanno lavorato in stretta sinergia per la costruzione della nuova squadra, nonostante non ci fosse un contratto ufficiale che li legasse. Nelle ultime ore è arrivato anche quello.

Tra conferme, nuovi tasselli e ciliegina sulla torta

Il giusto mix di esperienza e talento pronto a far crescere fiato e muscoli sulle alture della Sila. Lì dove dal 21 luglio prenderà il via il ritiro precampionato. Già diciassette i giocatori a disposzione di Nevio Orlandi che a Lorica potrebbe ricevere la classica "ciliegina sulla torta": un attaccante importante da affiancere a Bubas e Allegretti.