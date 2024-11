Tra nuovi arrivi e conferme la Vigor incastona 10 tasselli. Fondamentale il legame con il Parma. Il club ducale aiuta anche il Cosenza

LAMEZIA TERME - Il direttore sportivo della Vigor Lamezia, Fabrizio Maglia era stato chiaro. Nel giorno del ritiro in Sila, il trainer Alessandro Erra avrebbe potuto contare su una rosa completa al 90%. Così sarà. Nelle ultime ore l’uomo di mercato vigorino ha dato un’accelerata alle trattative già in piedi chiudendone la gran parte in maniera positiva. Confermato il filo diretto con il Parma. Con il club ducale rinnovato il prestito con il portiere Alessandro Piacenti. Con la stessa formula sbarcano in Calabria il difensore Cristiano Spirito, i centrocampisti Maglia, Puccio e Rossini e l’attaccante Catalano. Ottimo il rapporto anche con il Genoa che spedisce a Lamezia l’esterno Di Marco e la punta Orlando Held. Altro talento in maglia biancoverde è il regista Simone Battaglia, prelevato dalla Roma. Tra gli over strada libera all’ingaggio di Antonio Montella, lo scorso anno 10 reti con l’Aprilia, ma in Calabria conosciuto per aver indossato la maglia del Catanzaro. C’è un po di Parma anche a Cosenza. Il club silano ha infatti ufficializzato il portiere 26enne Nicola Ravaglia. L’erede di Frattali si aggregherà al resto del gruppo agli ordini di Cappellacci. La nuova stagione del Cosenza partirà domenica. Tre giorni dopo il via ufficiale scatterà anche a Lamezia, mentre il nuovo corso del Catanzaro firmato Moriero è già iniziato.