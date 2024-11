Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nuovo organigramma societario. Tra i successi più grandi ottenuti dall'ormai ex presidente, la scalata delle categorie inferiori fino ad arrivare a disputare i playoff di Lega Pro per l’accesso alla Serie B

Cambio al vertice del Rende Calcio. Dopo tredici anni di presidenza, l'ormai ex numero uno del club biancorosso, Fabio Coscarella, cede la mano a Lucio Morello.

È quanto comunicato in una nota diramata dalla società, dopo un'estate agutata dal possibile trsferimento del titolo sportivo del Rende a Corigliano, poi sfumato – a quanto pare – al fotofinish.

L'annuncio

«La società Rende Calcio 1968 comunica che in data odierna, le quote sociali sono state acquisite interamente da Lucio Marrello che diventa anche il nuovo amministratore della società. Un ringraziamento – si legge nella nota – all’uscente presidente Fabio Coscarella, per quanto fatto negli anni della sua gestione. Nei prossimi giorni, espletati gli adempimenti burocratici, sarà reso noto l’organigramma per la stagione 2024/25».

Tra i successi più grandi ottenuti nella gestione Coscarella, degni di menzione la scalata delle categorie inferiori fino ad arrivare a disputare i playoff di Lega Pro per l’accesso alla Serie B. Indimenticabile il 3-0 rifilato al Cosenza nel derby del Marulla.