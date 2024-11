Si è svolta sabato scorso a Taormina, presso il Palazzo dei congressi, la premiazione dei campioni Italiani Assoluti di automobilismo e karting di Acisport. Alla cerimonia di gala erano presenti i massimi esponenti della Federazione Italiana Acisport e i migliori piloti del palcoscenico nazionale impegnati nei vari campionati Italiani Aci durante la passata stagione agonistica. Tra questi anche il pilota calabrese Claudio Gullo.

Il pluricampione Italiano di Lamezia Terme, pilota da corsa dal 2006 della Distilleria Caffo 1915 di Limbadi e testimonial Ufficiale del brand Vecchio Amaro del Capo, a Taormina è stato invitato per ritirare i premi inerenti i due titoli italiani vinti nel karting.

Gullo nella passata stagione è entrato di diritto nella storia del karting calabrese, per aver scritto per ben due volte il proprio nome nell'albo d'oro del campionato italiano Aci nel settore karting. Infatti, dal 1961 ad oggi, nessun pilota calabrese era mai riuscito in questo intento. Il pilota lametino non è comunque nuovo a questo genere di successi, nelle passate stagioni aveva già vinto altri undici titoli nazionali nella velocità in salita, che sommati a quelli del 2023 innalzano il bottino nazionale a tredici titoli, quattro dei quali con calidità di Campione d'Italia. Lo stesso Gullo in passato ha ricevuto anche la medaglia di bronzo al valore atletico del Coni nazionale oltre a varie targhe Coni al merito sportivo

Il pilota lametino annovera anche il primato di essere l'unico bi-campione Italiano calabrese di kart nella storia, l'unico calabrese a vincere due titoli italiani nella stessa stagione nel motorsport, e attualmente è l'unico pilota calabrese titolato a livello nazionale sia nel kart che sulle vetture turismo e sia sulle vetture da competizione sport prototipi.