Per il secondo anno consecutivo la squadra azzurra di coach Valter Molea si allenerà sulle alture silane fino al 19 luglio

Saranno 17 gli atleti che, dal 9 al 19 luglio si prepareranno a Lorica, sulle acque del Lago Arvo, al Centro Sportivo Lorica. I ragazzi del canottaggio azzurro, che saranno seguiti dal Capo Allenatore Junior Maschile Valter Molea, saranno ospiti delle Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura – che assorbirà le spese di soggiorno in uno dei luoghi più incantevoli della Sila: un angolo di paradiso immerso nel verde e in alta montagna a pochi chilometri dai mari Ionio e Tirreno. Una condivisone di progettualità che, per il secondo anno consecutivo, ha avuto nuovamente al fianco la Regione Calabria grazie all’interesse della Federazione che, attraverso l’azione del Consigliere Michelangelo Crispi, ha radunato i seguenti atleti: Giulio Acernese (CC Roma), Emanuele Capponi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Roberto Gerosa, Gabriele Colombo, Ivan Galimberti, Matteo Panceri (SC Lario), Benedetto Gentile (Tirrenia Todaro), Volodymyr Kuflyk, Filippo Sardella (RYCC Savoia), Matteo Pedron (SC Arolo), Aniello Sabbatino (CN Stabia), Matteo Tonelli (CL Terni), Davide Verità (SC Monate), Alvise Zileri Dal Verme (SC Firenze), Sebastiano Carrettin (SC Giudecca), Mario Cella (CC Napoli).