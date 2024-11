I monteleonesi dovranno giocare almeno due partite nel massimo torneo dilettanti. La prima domenica contro il Portici. Il 3 ottobre i giudici amministrativi decideranno se riammettere o meno i vibonesi in Serie C

La Vibonese resta in Serie D. Almeno per il momento. Almeno fino al prossimo 3 ottobre. Il giorno in cui il ricorso al Tar del club rossoblu verrà discusso nel merito. E già perché i giudici amministrativi laziali hanno respinto la domanda cautelare avanzata dalla società monteleonese nell’udienza convocata con urgenza e discussa nella mattinata di oggi. Un verdetto parziale. La discussione generale ci sarà, appunto, il prossimo 3 ottobre quando il Tar dovrà decidere se annullare o meno la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che, di fatto la scorsa settimana ha rispedito i vibonesi in Serie D. Campionato in cui la squadra di Salvatore Campilongo dovrà disputare almeno due gare. Domenica la prima contro il Portici al “Luigi Razza”.