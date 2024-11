L’allenatore dei giallorossi dopo la sfida play off vinta dalle Aquile conto le Rondinelle: «Ci siamo prenotati per un’altra giornata di spettacolo

Le Aquile volano in semifinale playoff. Catanzaro-Brescia è terminata, dopo 120 minuti, 4 a 2 a seguito di un pazzo match dalle mille emozioni che L’allenatore giallorosso, Vincenzo Vivarini, a fine partita ha dichiarato: «Con una cornice di pubblico come oggi, non potevi non far divertire questa gente»





«Per me organizzare una squadra vuol dire dare spettacolo - ha continuato -. Abbiamo fatto un’annata fantastica, abbiamo ricambiato con le prestazioni i nostri tifosi». Poi sullo svolgimento della gara: «A un certo punto sono saltati tutti gli aspetti tattici. Chi è subentrato oggi ha fatto il suo e ha dato il massimo. Ci siamo prenotati per un’altra giornata di spettacolo».

«Sono molto contento per Donnarumma. Si merita questo gol, ci ha regalato una grande emozione. Lo stesso vale per Brignola che ha avuto meno possibilità di giocare ma stasera si è fatto trovare pronto», ha proseguito Vivarini.

Poi sugli errori difensivi: «Abbiamo preso due gol evitabilissimo. È mancata un po’ di concentrazione e abbiamo perso l’ordine. Ma durante il match si è proprio perso il senso tattico, loro hanno giocato alla morte e ci hanno messo in difficoltà».

Infine Vivarini parla del proseguo dei playoff: «Dobbiamo vedere come recuperare le energie, c’è tanto da lavorare. Dobbiamo prendere energia da questa partita perché è stata esaltante e dobbiamo mantenere questa mentalità per la prossima gara».