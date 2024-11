Nei trentaduesimi di Coppa Italia buon primo tempo del Catanzaro di Vivarini all'esordio ufficiale alla Dacia Arena chiuso in parità, ma nella seconda frazione l'Udinese dilaga (4-1) e passa al turno successivo. La squadra di Vivarini non paga nei primi 45' la differenza di categoria e tiene testa ai friulani guidati da Sottil che passano in vantaggio con Lovric al 9'. I Calabresi trovano il pari con una bella conclusione di Vandeputte al 12'. Nella ripresa l'Udinese dilaga con le reti di Beto al 49', Thauvin su calcio di rigore al 65' e il poker di Lucca al 92'. Una buona prova per i giallorossi nonostante le assenza di Iemmello e del nuovo arrivato Donnarumma.

Primo tempo

La prima azione è per l'Udinese con Beto, al 3', che tenta il tiro su assist di Thauvin ma la sfera termina fuori. La squadra di Sottil ci prova nuovamente al 7' con il tiro di Lovric che termina alto. Due minuti più tardi arriva il vantaggio dei padroni di casa. Thauvin serve lo sloveno Lovric che al centro dell'area batte Fulignati (1-0). Il Catanzaro non ci sta e al 12' trova il pareggio. È Vandeputte, su assist di Sounas, a battere Silvestri (1-1). Al 21' i friulani ci provano con Masina, ma il tiro termina alto. La squadra di Vivarini è viva e al 32' si affaccia nuovamente nell'area dell'Udinese, ma il tentativo di Scognamillo termina alto. Nel finale della prima frazioni i padroni di casa vanno vicini al nuovo vantaggio con Lovric al 40', Zarraga (42') e Thauvin (44'). Nel recupero Fulignati blocca una conclusione di Thauvin.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa sono i calabresi a rendersi pericolosi con una conclusione di Sounas, al 49', parato da Silvestri. Sul proseguimento dell'azione l'Udinese trova il nuovo vantaggio con Beto (2-1). Al 52' è Pontisso con una conclusione da fuori area respinta dalla difesa dell'Udinese. I bianconeri al 54' con Zemura vanno vicini al tris, ma il tiro di Zemura da centro area viene respinto dalla difesa calabrese. Due minuti più tardi è Folignati a parare la conclusione di Lovric. Ancora Udinese sugli scudi al 57' è Kabasele a fallire da buona posizione. Al 64' arriva la terza dell'Udinese: Beto viene atterrato nell'area calabrese da Brighenti, con Thauvin che trasforma dagli undici metri (3-1). Nel recupero arriva anche la quarta rete dell'Udinese con Lucca, servito da Zarraga (4-1). Finisce con l'Udinese che passa il turno, ma il Catanzaro di VIvarini esce dalla Dacia Arena a testa alta.

IL TABELLINO:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina (66′ Guessand); Festy (67′ Ferreira), Zarraga, Walace, Lovric, Zemura (67′ Kamara); Thauvin (88′ Ake), Beto (73′ Lucca). All. Sottil

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Veroli (80′ Olivieri), Brighenti, Scognamillo, Situm; Pontisso (80′ Pompetti), Sounas (66′ Verna), Ghion, Vandeputte; Brignola (65′ D’Andrea), Biasci (65′ Curcio). All. Vivarini

ARBITRO: Minelli di Varese

MARCATORI: 9′ Lovric, 11′ Vandeputte, 49′ Beto, 65′ Thauvin Rig, 92′ Lucca