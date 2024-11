E’ stato verificato l’andamento dei lavori e la condizione dell’impianto sportivo

Continua la sinergia fra la nuova proprietà del Catanzaro calcio e l’amministrazione comunale. Nel primo pomeriggio di oggi il sindaco Sergio Abramo, Floriano Noto, principale azionista del nuovo assetto societario, accompagnato dal socio di minoranza Domenico Meddis, hanno effettuato un sopralluogo allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro finalizzato a verificare l’andamento dei lavori e, più in generale, la complessiva situazione dell’impianto sportivo.

Al via i lavori nel settore distinti

È in quest’ottica che va letta la particolare attenzione garantita al settore distinti, dove sono iniziati gli interventi di messa in posa dei seggiolini e verranno avviati, entro la prossima settimana, quelli per l’impermeabilizzazione della gradinata. Queste opere complementari, unite allo smontaggio dei container che finora hanno ospitato giornalisti e forze dell’ordine, e alla sistemazione delle aree esterne al terreno di gioco, verranno completate rapidamente. Sono già stati ultimati i lavori di rifacimento del campo “B” e di realizzazione dell’edificio che ospiterà spogliatoi, sala e tribuna stampa, sky box, sala Gos, e sede della società. È proprio nella palazzina retrostante il settore distinti che il primo cittadino, Noto e Meddis, affiancati dal dirigente del settore lavori pubblici del Comune, Gennaro Amato, si sono soffermati a lungo, condividendo la necessità di utilizzare al meglio gli ampi e funzionali spazi dell’immobile.

