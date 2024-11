Grazie al successo per 1-0 sul Pescara, maturato a tre minuti dalla fine, il Cesena ottiene matematicamente la promozione in serie B. La squadra romagnola, torna dunque nel calcio che conta a sei anni dall’ultimo torneo cadetto disputato a cui ha fatto seguito poi il fallimento societario e l’avvento di un gruppo d’investitori americani che ne hanno rilevato la proprietà.

È stata una vera e propria cavalcata quella dei bianconeri che, in 34 partite, hanno collezionato 27 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte, conquistando così la vetta del Girone B della serie C. Il Cesena inoltre vanta il miglior attacco (72 gol fatti) e la miglior difesa (solo 17 reti subite). Alla sua promozione hanno contribuito in modo determinante anche alcuni ex del Cosenza. In primis il mister reggino Mimmo Toscano e con lui l’allenatore in seconda, il cosentino Michele Napoli. A dare un contributo prezioso in mezzo al campo, infine, ci ha pensato anche Francesco “Ciccio” De Rose (cosentino doc, ex Cosenza e Reggina).