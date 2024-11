Gli ultimi giorni di calciomercato al centro di approfondimenti costanti del palinsesto televisivo di LaC Tv con lo "Speciale Calciomercato" condotto da Patrizia De Napoli.

Durante le giornate di mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre, il sito web e i canali social del network di LaC (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it e ilreggino.it) si arricchiranno di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano. Le ultime 48 ore, infuocate come da tradizione, saranno raccontate dall’Excelsior Hotel Gallia di Milano.

> Giovedì 1 settembre

Reggina: acquisti e cessioni

Acquisti: Di Stefano (a, Sampdoria, prestito), Colombi (p, Parma, definitivo), Lombardi (c, svincolato), Camporese (d, Pordenone, definitivo), Obi (c, svincolato), Ravaglia (p, Bologna, prestito), Agostinelli (c, Fiorentina, prestito), Dutu (d, Fiorentina, prestito), N.Pierozzi (d, Fiorentina, prestito), Gagliolo (d, Salernitana, definitivo), Canotto (a, Frosinone, definitivo), Lollo (c, Bari, definitivo), Cicerelli (a, Lazio, prestito), Aglietti (p, svincolato), Fabbian (c, Inter, prestito), Majer (c, Lecce, definitivo), Santander (a, svincolato), Gori (a, Fiorentina, prestito), Di Chiara (d, Perugia, definitivo), Bouah (d, Roma, definitivo), Hernani (c, Parma, prestito)

Cessioni: Di Chiara (d, Perugia, fine prestito), Micai (p, Salernitana, fine prestito), Kupisz (c, Pordenone, fine prestito), Denis (a, svincolato), Bianchi (c, Cesena, definitivo), Bellomo (c, Bari, definitivo), Franco (d, Siena, prestito), Faty (c, svincolato), Aya (d, Avellino, definitivo), Gavioli (c, Pro Patria, prestito), Marcucci (c, svincolato), Montalto (a, Reggiana, prestito), Di Stefano (a, Sampdoria, fine prestito), Provazza (a, Vis Pesaro, prestito), Situm (d, Catanzaro, definitivo), Lollo (c, Triestina, definitivo), Ejjaki (c, Mantova, prestito), Laribi (c, svincolato)

Cosenza: acquisti e cessioni

Acquisti: D'Urso (c, Perugia, definitivo), Brignola (a, Benevento, prestito), Martino (d, svincolato), Rispoli (d, svincolato), Nasti (a, Milan, prestito), Butic (a, Pordenone, prestito), Meroni (d, Sassuolo, definitivo), Lai (p, svincolato), Brescianini (c, Milan, prestito), Marson (p, svincolato), Merola (a, Empoli, prestito), Gozzi (d, Genoa, prestito), Calò (c, Genoa, prestito), Sidibe (c, Atalanta, prestito), Camigliano (d, Reggiana, definitivo), Kornvig (c, Spezia, prestito)

Cessioni: Caso (a, Genoa, fine prestito), Situm (c, Reggina, fine prestito), Liotti (d, Reggina, fine prestito), Camporese (d, Pordenone, fine prestito), Pandolfi (a, Juve Stabia, prestito), Sueva (a, Olbia, prestito), Tiritiello (d, Lucchese, definitivo), Vigorito (p, Como, prestito), Hristov (d, Reggiana, prestito)

Ore 20.00 - STOP ALLA FINESTRA ESTIVA DEL CALCIOMERCATO

Ore 19.55 - Il Crotone chiude un mercato importante: Bernardotto sul gong!

Ore 18.49 - Reggina, c’è l’annuncio di Hernani

Il calciatore arriva in prestito dal Parma

Ore 18.03 - Cosenza, Hristov-Camigliano scambio fatto

La trattativa nata nel primo pomeriggio tra Cosenza e Reggiana è in dirittura di arrivo. Camigliano tornerà a vestire la maglia dei lupi.

Ore 17.46 - Catanzaro: mercato chiuso

Il direttore sportivo dei giallorossi: «Mercato chiuso, grande soddisfazione»

Ore 17:45 - Cosenza e Reggiana, scambio di documenti in corso per Hristov e Camigliano

Ore 17:39 - Reggina, ceduto Lollo alla Triestina: c’è l’ufficialità

Affare last-minute in uscita per gli amaranto

Ore 16.46 - Cosenza, Vigorito ai saluti

Il mercato in uscita entra nel vivo anche per i rossoblù. Gemmi vicinissimo alla cessione del portiere Mauro Vigorito al Como

Ore 16.43 - Reggina, annunciato Devid Bouah

Arriva a titolo definitivo dalla Roma. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale.

Ore 16.32 Ore 16.32

Il difensore (foto a sinistra) ha giocato con la Reggiana nell'ultimo anno ma è in uscita dalla formazione granata. Ha già vestito il rossoblù del Cosenza nel 2018.

Ore 16.25 - Crotone, pitagorici ancora a caccia di una punta

Ultime notizie da Milano: non c’è accordo per Odogwu

Ore 15.51 - Reggina, fumata bianca per Hernani

Massimo Taibi ha trovato l’accordo con Genoa e Parma per il brasiliano Hernani. Come vi avevamo raccontato nella mattinata odierna, all’ora di pranzo era in programma un summit decisivo fra i club per il centrocampista. L’ultimo meeting è stato decisivo, con la quadra che si è raggiunta e che permetterà alla Reggina di inserire un altro tassello importante a centrocampo. Inzaghi ottiene il tanto richiesto innesto in mediana.

Ore 15:44 - Reggina, un ingresso e (forse) un'uscita per gli amaranto

Reggina-Hernani, è fatta: trovata la quadra economica, il brasiliano vestirà l’amaranto. Loiacono può lasciare: piace al Monopoli

Ore 15:04 - Reggina, confermata la notizia di Lac

C’è l’annuncio di Adriano Montalto alla Reggiana

Ore 13:57 - Le ultime notizie dal Gallia

L'ex Cosenza Ettore Gliozzi si trasferisce dal Como al Pisa

La social live da Milano

Ore 12.41 - Reggina: le ultime su Montalto, Bouah e Hernani

Si chiudono positivamente due operazioni per la Reggina. Lascia gli amaranto Adriano Montalto: chiusa definitivamente l’operazione con la Reggiana, l’attaccante saluta lo Stretto dopo un anno e mezzo.

Ore 12:28 - Cosenza, mercato ancora fermo

Gemmi: «Ancora non si è mosso nulla, né in entrata ne in uscita»

Ore 11:45 - Crotone, confermata la chiusura di Carraro

Si cerca un attaccante, piace Odogwu del Sudtirol ma è difficile. Può andar via Mogos.

Ore 10:50- Qualche notizia dalle altre di Serie B

Durante la serata di ieri colpo per il Perugia, che ritrova Samuel Di Carmine. Bari a lavoro per un attaccante, il Palermo ha preso Vido come vice-Brunori. Simy dalla Salernitana al Benevento.

Ore 11.28 - Reggina, le operazioni in uscita

Adriano Montalto è della Reggiana, mentre incontro all'ora di pranzo per Hernani al Genoa

Ore 10:04 - A Milano è atteso anche il Catanzaro

Da capire se ci sarà qualche uscita per i giallorossi che, invece, in entrata dovrebbero fermarsi all’arrivo di Situm.

Ore 9:50 - Erano già ieri a Milano Reggina, Cosenza e Crotone

Gli amaranto sognano il colpo finale: Hernani. Ieri Taibi e Saladini hanno incontrato il Genoa, senza trovare accordo. Lavorerà in uscita, invece, Gemmi per trovare sistemazione agli esuberi del Cosenza. Il Crotone invece vuol rinforzare l’attacco dopo aver definito l’arrivo di Carraro.

Ore 9:30 - Inizia a riaffollarsi il Gallia

Sono in arrivo gli operatori di mercato per quello che sarà il giorno di chiusura.

Ore 6.45 - Pronti ad una giornata ricca di aggiormaneti da Milano su LaC

La campagna di trasferimento giocatori delle squadre calabresi con esperti di mercato e giornalisti. Questa sera dalle 19.30 e dopo il tg delle 20.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e 820 di Sky. Un appuntamento che potrà essere rivisto su lacplay.it.

> Mercoledì 31 agosto

19:35 - Crotone-Carraro: ci siamo

Affare in chiusura, gli squali piazzano il colpo a centrocampo.

19:15 - Ferme le uscite del Cosenza

Restano in lista di sbarco Vigorito, Corsi, Hristov e Kongolo. Quest’ultimo piace all’estero, in Olanda e Francia

18:50 - Ancora distanza fra la Reggina e il Genoa su Hernani

Manca l’accordo sull’ingaggio del brasiliano

18:06 - Reggina, le ultime notizie da Milano

Reggina e Genoa in riunione in questi minuti: nuovi discorsi per Hernani, il club amaranto con Taibi e Saladini cercano l ciliegina

17:45 - Crotone, Vrenna jr: «Fiducia per Carraro»

«Abbiamo trattato Magrassi, poi ha firmato col Cittadella. Valutiamo ingressi nel settore offensivo», ha detto il direttore generale del Crotone.

17:15 - Saladini arrivato al Gallia

Anche il presidente degli amaranto è presenta all'Excelsior Hotel, sede della campagna trasferimenti 2022/2023: «Siamo al completo però magari, con il Direttore Taibi, valuteremo se nelle ultime 48 ore possono esserci delle occasioni»

16:10 - Aggiornamenti da Milano

Se Reggina (Taibi), Cosenza (Gemmi) e Crotone (Vrenna jr) sono già dalla mattinata odierna a Milano, il Catanzaro arriverà al Gallia solamente nella giornata di domani.

Ore 15:30 - Cosenza, lavoro a fari spenti

Per Gemmi: può arrivare l’ultimo colpo in entrata, da capire se usciranno Panico o Zilli

Ore 15:15 - Reggina, è risoluzione consensuale con Marcucci

Il club ha comunicato l’addio del centrocampista (vicino alla firma con il Montevarchi in Serie C).

Ore 13:53 - Reggina, definita l’uscita di Montalto: ad un passo la firma con la Reggiana.

L’addio dell’attaccante era una delle priorità di Taibi: appena arrivato al Gallia il Ds ha incontrato i granata. Un faccia a faccia positivo: la fumata bianca può esserci già oggi.

Ore 13.00 - Reggina, Montalto tra Reggiana e Avellino. Gemmi: «A Cosenza? Una bufala»

La priorità della Reggina è l’uscita di Adriano Montalto: Taibi sta lavorando su moltissimi tavoli, perché il giocatore ha comunque molte richieste tra serie B e serie C. Al momento le due società maggiormente interessate sono Avellino e Reggiana, che hanno messo in atto un vero e proprio braccio di ferro sull’attaccante. Il club emiliano rileverebbe il contratto da 250mila euro a stagione fino al 2024 e aggiungerebbe un’opzione per un altro anno ancora, Taibi attende il rilancio dell'Avellino. Intanto il Cosenza smentisce con forza il presunto interessamento, attraverso il direttore sportivo Gemmi: «Non siamo su di lui, è una bufala»

Ore 12.10 - Taibi (ds Reggina) arriva a Milano

Inizia ad affollarsi la hall dell'Excelsior Hotel Gallia, sede degli ultimi due giorni di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivato nella sede milanese anche il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, che dovrà lavorare sulle uscite e concretizzare al massimo un paio di innesti per la società amaranto.

Ore 11.30 - Il Catanzaro ingaggia Situm dalla Reggina

L'Excelsior Hotel Gallia inizia ad affollarsi dopo una nottata di trattative nelle stanze e nei ristoranti milanesi. Intanto iniziano i primi movimenti per le squadre calabresi: manca ancora l'ufficialità ma il Catanzaro ha chiuso l'ingaggio di Situm dalla Reggina. Il centrocampista, che era tornato in riva allo Stretto dopo il prestito in Serie B dello scorso anno, era in cerca di una squadra dopo la salvezza ottenuta con il Cosenza. Il calciatore va al Catanzaro con un trasferimento definitivo, chiudendo così la lunga serie di prestiti. Curiosità: Situm è uno dei pochi giocatori ad aver vestito la maglia di Reggina, Cosenza e Catanzaro.

Ore 10.35 - Inizia ad affollarsi la hall dell'Hotel Excelsior Gallia. Gemmi (Cosenza) schiva le domande: «Nessuna novità»

Tutto pronto per gli ultimi due giorni di trattative: mentre molte squadre di Serie A hanno giocato e devono ancora giocare, si iniziano ad intravedere soprattutto i dirigenti delle squadre di Serie B e Lega pro. Intercettato, tra gli altri, anche il direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi, che però si nasconde: «Novità per il Cosenza? Niente, al momento niente».

> Martedì 30 agosto

Ore 22.31 - Cosenza, ufficiale anche Sidibe. Il trequartista arriva in prestito

Il calciatore di proprietà dell'Atalanta arriva a Cosenza in prestito. Ha già esordito in Serie A l'anno scorso nel match contro la Lazio.