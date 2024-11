I due rivali si affronteranno per la terza volta in questa stagione con il tennista spagnolo in vantaggio negli scontri diretti 5-4

La finale più attesa, la finale preventivata: sul centrale di Pechino alle 11 andrà in scena l'ennesimo capitolo della "saga" della nuova era del tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La nuova generazione del tennis mondiale si affronterà per conquistare il titolo al Cina Open, la prima tappa in Asia prima del torneo di Shanghai.

I confronti

Si tratta del decimo confronto tra il tennista italiano e il rivale spagnolo, anche se nel computo statistico c'è un altro scontro non riconosciuto perché fuori dal circuito Atp. Il tennista spagnolo è in vantaggio 5-4 con due vittorie nella stagione in corso in semifinale a Indian Wells e al Roland Garros.

Un anno dopo ancora una volta in finale a Pechino

Corsi e ricorsi storici da abbinare anche al tennis con la finale che andrà in scena alle 11 arriva 365 giorni dopo l'ultimo atto nel torneo cinese dell'anno scorso. Fu l'inizio della scalata al primo posto della classifica Atp per Jannik Sinner, che per la prima volta riuscì a battere il rivale in due set, poi sconfisse Medvedev in finale e di lì non si fermò praticamente più.

Una vittoria apripista per il campione italiano che dalla vittoria sul rivale Alcaraz praticamente ha perso pochissime volte e con i più forti: Djokovic, due volte da Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas e Rublev. Numeri straordinari di un 2024 da incorniciare per Sinner con 58 successi ottenuti (23 negli Slam) in una stagione segnata da ben sei titoli, tra i quali l'Australian Open e gli Us Open. E non è ancora finita!