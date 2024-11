Le immagini del nuovo successo del Crotone di Juric, che consolida il suo primato in classifica. Continua il sogno A...

Un gol di Ricci permette ai ragazzi di Juric di consolidare il primato nella classifica di Serie B. Una prestazione per una volta sottotono per il Crotone, che riesce a superare il Novara soprattutto grazie alla brillante prestazione di Cordaz. Il numero uno è riuscito in 4-5 occasioni a sbarrare la strada del vantaggio del Novara, che nelle ultime uscite aveva dimostrato di essere in ottima forma, inanellando una serie di risultati positivi. Il Crotone, passato in vantaggio grazie a un tiro di Ricci, su respinta corta della difesa piemontese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha provato a gestire il vantaggio, rischiando più volte di essere raggiunto. Ma alla fine il carattere dei ragazzi di Juric ha permesso di portare a casa altri tre punti, in trasferta contro una diretta concorrente, confermando la vetta della Serie B.