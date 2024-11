Qualificazione in rimonta per il Praia Tortora che batte 4-0 il Rende, mentre l'Isola pareggia il risultato dell'andata contro il Sersale e passa al turno successivo ai calci di rigore

Si sono giocate le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo, oggi pomeriggio, sono scese undici squadre di Eccellenza e cinque di Promozione. Il passaggio di turno è una pura formalità per Morrone e Reggiomediterranea, dopo le larghe vittoria nei match d'andata. I cosentini pareggiano 0-0 nel derby contro la Rossanese, mentre la formazione di Reggio perde 2-1 in casa del Bocale, una sconfitta che non pregiudica però la qualificazione.

Ai quarti, in rimonta, Praia Tortora e Isola Capo Rizzuto. La formazione tirrenica dopo aver subito una sconfitta per 3-0 all'andata, nel return match ne fa 4 al Rende. Avanti, grazie ai rigori, invece l'Isola Capo Rizzuto: i crotonesei pareggiano al Sersale il 3-1 di quindici giorni fa e accedono ai quarti grazie alla lotteria dagli undici metri. Le gare d'andata dei quarti di finale si giocheranno il 26 ottobre, il ritorno il 9 novembre.

I risultati delle gare di ritorno

Morrone-Rossanese 0-0

Praia Tortora-Rende 4-0

Promosport-Ve Rende 1-0

Sersale-Isola Capo Rizzuto 1-3

Stilomonasterace-Vigor Lamezia 4-1

Brancaleone-Gioiosa Jonica 2-2

Deliese-Gioiese 0-3

Bocale-Reggiomediterranea 2-1

I risultati dell'andata

Rossanese – Morrone 1-4

Rende – D. Praia Tortora 3-0

V.E. Rende – Promosport 3-3

Isola Capo Rizzuto – Sersale 1-3

Vigor Lamezia – Stilomonasterace 0-0

Gioiosa Jonica – Brancaleone 0-0

Gioiese – Deliese 3-0

Reggiomediterranea – Bocale 5-0

Gli accoppiamenti ai quarti

Morrone-Praia Tortora

Promosport-Isola Capo Rizzuto

Stilomonasterace-Gioiosa Jonica

Gioiese-Reggiomediterranea