Derby tutto di marca reggino vinto dalla squadra di Promozione, che batte 5-2 gli amaranto. Pari e patta fra Soriano e DB Rossoblù.Tra quindici giorni si tornerà in campo per disputare le partite di ritorno

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. In campo cinque formazioni che partecipano al torneo di Eccellenza e tre a quello di Promozione. Tra quindici giorni (13 novembre) si tornerà in campo per le partite di ritorno. Di seguito i risultati finali dei primi 90 minuti.

I risultati

Trebisacce – DGS PraiaTortora 1-1

Melito – ReggioRavagnese 5-2

San Luca – Gioiese 2-0

Soriano – DB Rossoblù Luzzi 1-1