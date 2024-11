Continua la favola del Praia Tortora, con biancoazzurri che proseguono il loro percorso in Coppa Italia Dilettanti. Il club tirrenico, infatti, vola in semifinale dopo aver avuto la meglio nel doppio confronto con il Trebisacce, anche se non senza patemi.

Dopo l'1-1 in casa dei Delfini giallorossi, infatti, i ragazzi di mister Aita giocavano il ritorno davanti al proprio pubblico e dunque con un sottilissimo vantaggio. L'equilibrio, però, sembrava destinato a permanere anche nei secondi novanta minuti. Nella prima frazione i padroni di casa ci provano con Rivadero e Puoli ma non riescono a sfondare. All'alba della ripresa ancora Rivadero, da solo in area, stacca di testa ma non riesce a dare forza al pallone. Dall'altra parte sempre pericoloso Vodanovich. Alla mezz'ora calcio di punizione per il Praia Tortora e di cui se ne incarica Bert, dal limite a centro sinistra. Il tiro è indirizzato sul palo del portiere ma non inquadra porta. Al primo minuto di recupero, sempre Bert e sempre sulla stessa mattonella del calcio di punizione, opta per il palo sulla barriera che sorprende Golia e manda in estasi i suoi: è semifinale.

Bert regala la semifinale

Nel post-gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il man of the match, colui che ha lanciato il Praia Tortora tra le quattro migliori formazioni della competizione: «Sicuramente è stata una partita molto difficile, ma sapevamo che sarebbe stata così. Loro sono una squadra molto forte e stanno facendo bene anche nel campionato di Promozione A, dove stanno primeggiando. Sapevamo inoltre dovevamo approfittare di ogni palla inattiva per poterla sbloccare e così è stato».

Una punizione quasi identica, a distanza di qualche minuto, per Bert che racconta così il tentativo che ha fatto nascere poi il gol: «Ho deciso in quel momento di calciare sul palo della barriera perché, in quella precedente, ho calciato sul palo del portiere. Siamo contenti perché siamo in semifinale e dedico vittoria e gol a tutti i tifosi del Praia Tortora e alla mia famiglia in Argentina»