Alle 14.30 fischio d'inizio per i return match dei quarti. Lo Stilomonasterace cerca l'impresa contro il Locri, impegni sulla carta agevoli per Acri, Reggiomediterranea e Soriano

Il mercoledì pomeriggio del calcio dilettantistico calabrese metterà in palio l'accesso alle semifinali della Coppa Italia dilettanti. Si giocheranno oggi, con fischio d'inizio in programma alle 14.30, le gare di ritorno dei quarti di finali: 90 minuti per decidere quali saranno le quattro squadre che poi si contenderanno l'accesso alla finalissima in programma per il prossimo 22 dicembre.

Tra i return match quello che potrebbe regalare una sorpresa, si giocherà al comunale "Vosco-Lombardo" di Monasterace, dove i padroni di casa dello Stilomonasterace ospiteranno il Locri, capolista in Eccellenza, per tentare di ribaldare il 2-1 dell'andata. Il Città di Acri, che al "Pasquale Castrovillari" riceverà la visita del Praiatortora, parte con i favori dei pronostici in ottica qualificazione. I rossoneri, infatti, nella gara d'andata hanno battuto 3-1 i tirrenici.

Anche la Reggiomediterranea non dovrebbe avere problemi a centrare la qualificazione alle semifinali: gli amaranto scenderanno in campo a Brancaleone forti del 2-0 dell'andata e, inoltre, sono chiamati alla vittoria anche per cancellare dalla mente il 5-0 casalingo subito contro il Locri domenica scorsa. Al "Baffa" di Cotronei i padroni di casa del CotroneiCaccuri sono chiamati ad un'impresa al limite dell'impossibile: gli ospiti del Soriano hanno infatti vinto per 6-2 la gara d'andata e oggi pomeriggio scenderanno in campo con più di mezza qualificazione già in tasca. Nel calcio, però, mai smettere di sognare.

Le partite (ore 14.30)

Acri - Praiatortora (3-1)

Cotronei Caccuri - Soriano (2-6)

Stilomonasterace - Locri (1-2)

Brancaleone - Reggiomediterranea (0-2)