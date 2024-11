Sarà il Parma la squadra che affronterà il Cosenza ai sedicesimi della Coppa Italia, la squadra allenata da Fabio Liverani ha infatti battuto il Pescara per 3-1 nella gara giocata alle ore 18 ed ha dunque superato il turno. A segno Karamoh (doppietta) e Adorante, di Belloni il gol del Pescara. Per il Cosenza, che nel pomeriggio aveva superato per 2-1 il Monopoli, il prossimo 25 Novembre, il fascino di una sfida contro una formazione di Serie A.

I precedenti



L’ultima volta che le due squadre si affrontarono era il 25 febbraio del 1990, ed a Cosenza nell’allora campionato di Serie B, i lupi allenati da Giovanni Di Marzio, vinsero per 1-0 con un gol di Renzo Castagnini. All’andata, il primo ottobre 1989, i gialloblù vinsero per 5-1: il gol della bandiera per il Cosenza fu messo a segno dall’indimenticato Gigi Marulla. In Coppa Italia, invece, le due squadre si affrontarono nel lontano 1963: era il 9 settembre ed il Parma vinse nel primo turno per 3-1. Prima sfida in assoluto, fu il 19 novembre 1962: a Parma finì 2-0 per l'allora Parmense. Gol di Fausto Vicino e Giovanni Meregalli.