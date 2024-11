La Reggina di mister Trocini conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D. Allo stadio “Tenente Vaudano” di Capaccio, gli amaranto vincono in rimonta 3-1 contro la Gelbison.

La partita

Dopo una fase iniziale di studio, in cui entrambe le squadre hanno badato a mantenere equilibrio senza scoprirsi troppo, la partita si è accesa al 24esimo. A rompere l’equilibrio ci ha pensato il capitano della Gelbison, Kosovan, autore di un bel gol. Controllando al limite dell’area, il numero 10 ha lasciato partire un sinistro preciso e potente che ha superato il portiere amaranto Katsaros, portando così in vantaggio i cilentani.

La reazione della Reggina non si è fatta attendere. Gli amaranto, trovano il pareggio al 34esimo grazie a una perla di Davis Curiale. Il centravanti ha trasformato magistralmente un calcio di punizione: un tiro che si è alzato sopra la barriera e si è infilato all’incrocio dei pali, rendendo vano l’intervento dell’incolpevole Colella.

Dopo il pareggio amaranto, la gara non regala altre azioni da rete significative. Le due squadre vanno al riposo, sul risultato di 1-1, dopo un solo minuto di recupero concesso dall'arbitro.

Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, la ripresa è caratterizzata dalla crescente pressione della Reggina. Al 55’, Giuliodori ha una grande opportunità su sponda di Curiale, ma il suo tiro termina fuori. Al 61’, è la volta di Provazza, che si invola verso l’area avversaria costringendo Colella a una parata decisiva, con Curiale e Rosseti incapaci di concretizzare il rimpallo.

Il gol del 2-1 amaranto arriva al 65’: Provazza lancia Forciniti, che con caparbietà supera un avversario e serve un pallone perfetto in mezzo all’area per Curiale che, da due passi, firma la sua personale doppietta, portando gli amaranto in vantaggio.

La Gelbison prova subito a reagire: al 74' viene annullato un gol a Golfo per posizione di fuorigioco. Negli ultimi venti minuti, mister Trocini dà spazio a diversi classe 2007, tra cui Longo, Sturniolo, Malara e il figlio d’arte Veron.

I padroni cercano il gol che manderebbe la sfida ai rigori, ma al 93’ il giovanissimo Sturniolo trova la rete che chiude definitivamente il discorso qualificazione: lanciato a campo aperto, il classe 2007, supera con uno scavetto il portiere della Gelbison in uscita. Il match si spegne qui. La Reggina conquista il pass per gli ottavi.

Il tabellino

Gelbison: Colella, Accetta, Viscomi (46' Gallo), Aprile, Karsenty, Rodrigues (63' Salzano), Diakhate (63' Manzo), Sognog, Kosovan (60' Croce), De Pasquale (53' Lucas), Golfo. A disposizione: Apsits, Fontanella, Coscia, Sardone. Allenatore: Giampà

Reggina: Katsaros, Aluisi (76' Longo), Bonacchi, Ingegneri, R. Malara, Ndoye, Forciniti (86' Veron), Giuliodori (68' Caruso), Provazza (81' Sturniolo), Rosseti (71' M. Malara), Curiale. A disposizione: Martinez, Misefari, Chirico. Allenatore: Trocini

Arbitro: Mirko Pelaia di Pavia

Marcatori: 23' Kosovan (G), 34' Curiale (R), 65' Curiale (R), 93' Sturniolo (R)