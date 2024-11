Fabio Caserta ripartirà dalla trasferta di Modena che anticiperà poi quella di Lecco. Due turni esterni per un Cosenza che vuole scalare la classifica e respirare l’aria dei playoff. L’allenatore dei Lupi continua a predicare calma e a parlare di salvezza, ma il solco scavato dalla zona calda e il calcio che i rossoblù sono tornati ad esprimere, autorizzano a fare qualche pensiero differente. I quattro innesti del calciomercato di gennaio saranno presenti questo pomeriggio allo store ufficiale di via Arabia a partire dalle 18.45. Antonucci, Camporese, Frabotta e Gyamfi sono i “nuovi lupi in store” ai quali i tifosi potranno chiedere foto, autografi ed altri ricordi. L'iniziativa è stata voluta dal club.

Buone notizie sono arrivate anche dall’infermeria. È rientrato in gruppo Luigi Canotto, stesso discorso sia per Cimino che per Giamfy, uscito malconcio dalla gara di sabato contro il Pisa. Venerdì partiranno insieme al resto dei compagni: uno dei due giocherà da terzino destro, favorito il primo. Restando nel pacchetto arretrato, Andrea Meroni continua ad essere fermo ai box. Lecito, pertanto pensare che davanti a Micai completeranno la linea arretrata la coppia Camporese-Venturi e Frabotta.

A centrocampo sono diventati per il momento intoccabili Praszelik e Zuccon, mentre in vista della partita di sabato al Braglia di Modena sono da considerarsi in ballottaggio Florenzi e Forte. Con il primo in campo, toccherebbe a Tutino fungere da centravanti, viceversa si posizionerebbe sulla trequarti nell’ormai ritrovato 4-2-3-1. Nel settore ospiti saranno almeno 6-700 i fan del Cosenza.