Nella trentasettesima e penultima giornata di Serie B, al “San Vito-Marulla” va in scena un match che per il Cosenza ha il sapore dell’ultima spiaggia, mentre per il Monza la partita contro i lupi potrebbe rappresentare la svolta per la promozione diretta in serie A o per un miglior posizionamento nella griglia play off.

La squadra di Occhiuzzi in caso di sconfitta e contemporanee vittorie di Pordenone a Venezia ed Ascoli in casa con il Cittadella, sarebbero matematicamente retrocessi in serie C, ecco un motivo in più per cercare di uscire con almeno un punto dal match contro i brianzoli, per poi tentare di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata in casa del Pordenone. Il Monza di Galliani e Berlusconi è al terzo posto in classifica in condominio con il Lecce con un distacco di 2 punti dalla Salernitana che oggi affronterà l’Empoli, già promosso in Serie A.

Qui Cosenza

I lupi sono reduci dal pesante 4-0 rimediato in casa dell’Empoli, una sconfitta arrivata si contro la squadra che ha vinto il campionato ma con una prestazione un po’ troppo negativa per una squadra in piena lotta per non retrocedere. I rossoblù in toscana sono apparsi per lunghi tratti del match senza grinta e quasi rassegnati. Oggi pomeriggio contro i biancorossi Occhiuzzi non potrà contare sugli infortunati Bittante, Bahlouli, Mbakogu e Petrucci, tornano a invece a disposizione sia Gerbo che Schiavi così come Falcone, che riprenderà il suo posto tra i pali dopo aver scontato il turno di squalifica. Nella difesa a tre che dovrebbero esserci dal primo minuto Antzoulas, Ingrosso e Legittimo. Sciaudone e Kone e Ba in mezzo al campo con Gerbo e Crecco sugli esterni. Il confermatissimo Tremolada sarà chiamato ad agire alle spalle della coppia d’attacco formata da Carretta e Gliozzi.

Qui Monza

Reduce da 3 vittorie consecutive, la squadra allenata dall’ex giocatore del Milan Cristian Brocchi, scenderà in campo contro il Cosenza per cercare di portare a casa il bottino pieno. Un successo darebbe fiducia nella corsa verso la massima serie, sperando anche in un passo falso del Lecce ma soprattutto della Salernitana. Sono 24 i calciatori brianzoli convocati per il match in Calabria: indisponibili Anastasio, Boateng, Lamanna e Scaglia. Nel 3-5-2 super Mario Balotelli dovrebbe fare coppia in avanti con Mota Carvalho.

Le probabili formazioni

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Ingrosso, Legittimo; Gerbo, Kone, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Gliozzi, Carretta.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bellusci, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Barillà, Carlos Augusto; Balotelli, Mota Carvalho.