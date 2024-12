Sui profili Instagram e Facebook del club rossoblù non è consentito commentare le foto dell'incontro di auguri che si è tenuto ieri in vista delle festività

Non una novità dalle parti di via degli Stadi, ma non così a ridosso del derby. Il Cosenza Calcio ha chiuso i commenti sulle foto della festa di Natale tenutasi ieri. Un momento di convivialità vissuto dalla squadra e dalla dirigenza e condiviso sui profili social. Viene da chiedersi però perché condividere qualcosa su una piattaforma animata soprattutto dai commenti se poi si nega la possibilità di farlo ai tifosi. Su Facebook esce un messaggio ben preciso: “Cosenza Calcio ha limitato chi può commentare questo post”.

Su Instagram, invece, manca proprio la nuvoletta che si clicca per commentare. Una decisione che già era stata presa altre volte, come ad esempio in occasione degli auguri di buon onomastico al presidente Guarascio nel 2022. A ridosso della madre di tutte le partite, però, non si vedeva da un po’. O forse è proprio questo il punto? Continua a leggere su Cosenza Channel.