La notizia, già nell’aria, è diventata ufficiale. Il tecnico, reduce dalla vittoria in Coppa Italia di Serie C con il Rimini, torna in Calabria dopo l’esperienza a Vibo Valentia

Sarà ufficialmente Antonio Buscè il nuovo allenatore del Cosenza Calcio. La notizia, già nell’aria da stamattina, è diventata ufficiale qualche minuto fa. L’allenatore, reduce dalla vittoria in Coppa Italia di Serie C con il Rimini in finale contro la Giana Erminio, torna in Calabria dopo l’esperienza a Vibo Valentia. Molto stringato il comunicato della società (che, dopo aver perso Gianluca Pasqua, non ha ancora annunciato il nuovo addetto stampa): solo poche righe sui social network e sul sito ufficiale. Questo pomeriggio alle 18.30, intanto, è prevista la conferenza stampa del direttore sportivo, Fabio Lupo. È stato proprio l’uomo mercato a scegliere Antonio Buscè per la panchina del Marulla nella prossima stagione.

Antonio Buscè è dunque il nome che Fabio Lupo ha scelto per la panchina del Cosenza. Dai quattro nomi vagliati dal direttore sportivo rossoblù la rosa si è poi ristretta a due con l’ex centrocampista dell’Empoli che l’ha spuntata su Valerio Bertotto. Entrambi in Serie C l’anno scorso, Buscè ha dalla sua la storica vittoria in Coppa con il Rimini, mentre Bertotto ha comunque portato il Giugliano a un campionato storico concluso con la partecipazione ai playoff promozione. La virata sull’allenatore già alla Vibonese negli scorsi anni è avvenuta in serata.