Florenzi aspetta il suo turno per una maglia da titolare ma la squalifica di D’Orazio impone una scelta per il terzino sinistro

Proseguono gli allenamenti in casa Cosenza in vista del match di sabato confronto la Feralpisalò. Stamattina prima parte del l’allenamento dedicata al riscaldamento tecnico sul prato del Sanvitino Delmorgine. Fabio Caserta continua ad avere praticamente tutto l’organico a disposizione, anche se hanno svolto un lavoro differenziato Mattia Viviani e Baldovino Cimino. Domani è prevista un’unica seduta pomeridiana, ma a tenere banco sono i ballottaggi che animano questi giorni che condurranno alla partita.

In particolare, il trainer dei Lupi ha il consueto ventaglio di scelte sulla prima linea, con Florenzi che dopo gli spezzoni raccolti aspetta di partire finalmente dal primo minuto. Altri punti interrogativi riguardano il ruolo di terzino sinistro. D’Orazio è squalificato, il ballottaggio allora è aperto. In lizza ci sono Fontanarosa e il ristabilito La Vardera. Ma non è tutta qui la valutazione.

Continua a leggere l'articolo su CosenzaChannel.it.