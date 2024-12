Uno spreco per i giallorossi, ma alla fine un giusto pareggio nel derby di Calabria Cosenza-Catanzaro. È successo di tutto nel match andato in scena nel boxing day del campionato di Serie B. Aquile a due facce, dopo l’espulsione di Caporale al 21’, il Catanzaro ha tre nitide occasioni da gol nel proseguo del primo tempo ma non le sfrutta, poi nella ripresa Pompetti segna e porta in vantaggio i giallorossi. Ma il finale del secondo tempo è disastroso per gli uomini di Caserta che si complicano la vita da soli. Pochissimo Iemmello, mentre Buso schierato dal primo minuto è il migliore del reparto offensivo insieme all’esterno Compagnon. A centrocampo Petriccione non brilla. Difesa giallorossa in bambola nel finale di match, il Cosenza riesce a entrare in area diverse volte senza problemi e pareggia il match meritatamente. Le scelte di mister Caserta non sono state proprio decisive, soprattutto quella di non schierare l’11 iniziale che ha fatto meglio nelle ultime partite che non ha dato i frutti sperati (una su tutte lasciare Pompetti in panchina ndr.).

Ecco le pagelle giallorosse.

Pigliacelli: 6.5

Brighenti: 5.5

Scognamillo: 5

Bonini: 5

Situm:6

Cassandro: 5.5

Buso: 6.5

Compagnon: 6.5

Petriccione: 5

Pontisso: 6

Pompetti: 7

Seck: 5.5

Iemmello: 5

Pittarello: 5.5

La Mantia: 5

Brignola: 5.5

Caserta: 5.