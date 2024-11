È una questione di dettagli e di ore ma alla fine il fantasista Luca Tremolada, dovrebbe lasciare il Pordenone per accasarsi al Cosenza. Il giocatore, che in B ha collezionato 135 presenze e 23 gol, è in cima agli obiettivi dei silani, che stringono per chiudere già oggi.



Il ds dei lupi, Stefano Trinchera, in queste ore è a lavoro per potenziare una rosa che in classifica occupa le ultime posizioni, nonostante alcune prestazioni di assoluto valore. La squadra di Occhiuzzi ha finora il peggior attacco del campionato, ecco perché si cercano elementi di spessore per il reparto offensivo. Contatti avviati con Marcello Trotta e Stefano Pettinari. I due giocatori potrebbero cambiare il volto dei rossoblù. Nel frattempo la società di Guarascio ha chiesto informazioni alla Cremonese per cessione di Luca Strizzolo, 4 presenze e 0 reti per lui in questa fase iniziale del campionato con i grigiorossi.

Trinchera ha parlato anche con la Salernitana per il trasferimento in rossoblù di Giannetti, nell’affare potrebbe essere inserito Mirko Carretta, dato per partente e con il contratto in scadenza a giugno. Sulla fascia destra piace Alberto Gerbo dell’Ascoli mentre Davide Mazzocco della Virtus Entella potrebbe essere un nuovo centrocampista dei lupi. Nelle ultime ore si stanno facendo forti le voci che vedrebbero in arrivo dall’Ascoli di Nikola Ninkovic, dopo un periodo di inattività, a causa di un incidente stradale, l’attaccante serbo, che nella stagione 2019/20 ha segnato 9 gol, potrebbe essere tra i volti nuovi della rosa di Occhiuzzi. In questo caso, però, c’è da vincere la concorrenza dell’Entella.