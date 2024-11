Che futuro per William Viali? Con l’addio di Roberto Gemmi da Cosenza, c’è da capire quale sarà il destino dell’allenatore milanese. Viali infatti, a marzo scorso, ha firmato un contratto fino a giugno del 2025 e quindi, a meno di altri colpi di teatro, sarà lui l’allenatore nella prossima stagione.

Situazione già vissuta ad Ascoli

Viali però rischia di ritrovarsi in una situazione già vissuta da lui ad Ascoli meno di un anno fa. Nella scorsa stagione infatti, il tecnico, come tutti ricordano, lasciò Cosenza per approdare nelle Marche. Viali fu scelto dall’allora Direttore Sportivo Marco Valentini. Il dirigente però fu esonerato il 1° ottobre del 2023, sostituto dal Marco Giannitti, che, un mese e mezzo dopo mandò via Viali. Il timore del tecnico è quello di ritrovarsi adesso a Cosenza in un impasse molto simile.

La mancata conferma ha sorpreso anche Viali

La mancata conferma di Roberto Gemmi, che volle fortemente il ritorno dell’allenatore a marzo, è una cosa che sorprende tanto anche William Viali. L’allenatore, nella sua ultima intervista, la considerava addirittura determinante: «La conferma di Gemmi, con cui ho condiviso un’esperienza fantastica nella passata stagione e a cui dovevo molto perché mi ha dato un’occasione in questa categoria in un momento difficile anche per lui, è determinante per costruire qualcosa di importante qui a Cosenza».