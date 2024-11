I lupi silani non vanno oltre il risultato ad occhiali contro la formazione pugliese. E' la terza 'X' estiva

COSENZA - Finisce a reti inviolate, ma in un grande clima di festa l’amichevole disputata allo stadio Iacovone tra Taranto e Cosenza. Il risultato non sorride però ai lupi silani. Il precampionato dei rossoblu di mister Cappellacci si chiude senza successi. Dopo lo 0-0 di Rende e l'1-1 col Montalto, sulla bacheca della nuovo gruppo ci finisce un'altra "X". Per i tifosi cosentini, non rimane, quindi, che attendere il primo successo in campionato all'esordio in terza serie contro la Salernitana per dimenticare un'estate "a salve". (ab)