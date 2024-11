William Viali potrebbe non essere l'allenatore del Cosenza per la stagione 2024-25. L’allenatore dei rossoblù in giornata potrebbe accordarsi con l’Empoli del ds Gemmi o con la Reggiana. Ieri sera la nostra testata ha pubblicato l’indiscrezione secondo cui Salvatore Bocchetti potrebbe essere il nuovo tecnico. L’attuale, infatti, viaggia verso una risoluzione del contratto.

Cosenza, Viali verso l’addio

L’ultima settimana è stata abbastanza interlocutoria tra la nuova area tecnica del Cosenza e William Viali. Il tecnico martedì ha avuto un primo approccio con il dg Beppe Ursino e con il ds Gennaro Delvecchio dopo che sono stati ufficializzati da Via degli Stadi.

Quello dell’allenatore era il primo nodo da sciogliere per programmare il futuro e iniziare un nuovo percorso comune dopo l’ultima stagione. Si partiva da un aspetto: Guarascio ha chiesto di migliorare ancora. Pertanto non più salvezze stentate all’ultimo secondo dello spareggio, ma obiettivo playoff dopo un anno concluso con un piazzamento a centroclassifica.

Logicamente Viali voleva capire fino a che punto il nuovo Cosenza volesse puntare su di lui, scelto come noto due volte dall’ex ds Roberto Gemmi. Prima di ufficializzare la nuova squadra mercato dei rossoblù, la società lo ha ringraziato con un post. «Dopo un biennio di collaborazione si dividono le strade del Cosenza Calcio e del direttore sportivo Roberto Gemmi. Da parte di tutto l’ambiente rossoblù al direttore vanno il ringraziamento e l’augurio di ottenere le migliori soddisfazioni nella nuova esperienza». Si cimenterà all’Empoli, in Serie A, da cui arriva qualche spiffero anche per Viali così come da Reggio Emilia.