Almeno cinquemila i tifosi rossoblu che sosterranno la squadra dagli spalti di San Siro per la storica sfida di Coppa Italia contro il Milano di Mihajlovic.

Appuntamento con la storia per il Crotone, la crotone-mania ha portato cinquemila tifosi a Milano. Una gran parte arrivano dalla Calabria. Un appello all'unità intorno alla squadra è stato lanciato anche dal sindaco Vallone. La partita del Milan è una occasione storica per assaporare il calcio che conta, ma è la stagione dei rossoblu in Serie B ad autorizzare i tifosi a sognare in grande. Un sogno che si chiama Serie A, dove sfide come quelle di stasera diventerebbero normalità. I pitagorici ora sono al secondo posto della classifica in Serie B, un miracolo viste le ambizioni maggiori di altre compagini, e approcciano la sfida con i rossoneri con la voglia di centrare un altro obiettivo impossibile, per proseguire nel percorso di crescita.