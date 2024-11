Il neo allenatore pitagorico ha parlato in conferenza stampa e ha già diretto il primo allenamento con gli squali: «Bisogna sognare perché la squadra ha tutte le potenzialità per far sognare»

Il Crotone riparte da Lamberto Zauli. Il nuovo allenatore della squadra pitagorica è stato presentato nella tarda mattinata di oggi, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida. Zauli, che stamattina ha sostenuto già il suo primo allenamento alla guida degli squali ha incontrato la stampa.

«Mi reputo fortunato ad ereditare una squadra che è seconda in classifica con 60 punti. Parliamo di una squadra costruita con grande valore, il mio compito è quello di riuscire a conquistare la stima dei giocatori e loro la mia», ha affermato il nuovo tecnico dei rossoblù durante la sua prima conferenza stampa.

«Si gioca per vincere - ha detto Zauli -, se riusciamo a prendere il Catanzaro sarà fatto un miracolo sportivo altrimenti ci saranno i playoff e non siamo secondi a nessuno. Bisogna sognare perché la squadra ha tutte le potenzialità per far sognare e il compito sarà il mio quello di cercare di accendere questo finale per cercare di arrivare ad un traguardo importantissimo».

A seguito dell'esonero di Lerda è stato definito anche lo staff tecnico. Il nuovo allenatore in seconda sarà Attilio Bardi, con Massimiliano Nardecchia che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Insieme a mister Lerda lascia il Crotone anche Mattia Lerda. Tutti gli altri componenti restano invariati.