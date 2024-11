«Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Franco Lerda». Inizia così il comunicato diffuso poco fa dal club del presidente Gianni Vrenna.

«La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma - continua la nota -, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente. A mister Lerda va dunque un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

Adesso spazio alla scelta del prossimo tecnico. La società pitagorica starebbe valutando il profilo di Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus U23 e del Sudtirol. Ma non è da escludere Giuseppe Scienza.