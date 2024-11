Il Crotone torna a casa con quattro gol sul groppone. Per i Nicola boys arriva la quarta sconfitta in cinque partite. E lunedì c'è lo scontro diretto con l'Atalanta

Doveva essere una marcia, si è trasformata in un naufragio. Il sogno "Olimpico" del Crotone si infrange ancora prima di chiudere gli occhi ed immaginare. La Roma ci mette pochissimo per sbarazzarsi dei calabresi sbarcati nella capitale con l'obiettivo quantomeno di far sudare i campioni giallorossi. ma le maglie dei capitolini resteranno praticante immacolate. Totti illumina, El Shaarawy-Salah e Dzeko (in foto da vogliadiroma.com) fanno il resto. Il capitano sforna assist a gogò, il faraone sblocca, l'egiziano raddoppia, il bosniaco cala tris e poker. Ed il Crotone è al tappeto.

I pitagorici vivono di lampi come quello di Palladino che sull'1-0 sfiora il palo. Poi il nulla. Se non la vagonata di gol che il Crotone si riporta in Calabria, il rigore sbagliato dall'ex attaccante di Parma e Juventus, ed il legno, questa volta centrato in pieno da Salzano a partita già chiusa.

Quarta sconfitta i cinque partite per Nicola ed i suoi ancorati in ultima piazza in classifica. E lunedì si torna in campo contro l'Atalanta in quello che è già uno scontro diretto per la salvezza.