La società lavora incessantemente per dare un volto alla squadra. E proprio nelle ultime ore spunta un nome che potrebbe far felici i tifosi rossoblù

A volte ritornano. Sempre più insistenti le indiscrezioni di qualche ora fa su un possibile ritorno in Calabria dell’ariete Budimir. Il bomber che nella scorsa stagione ha trascinato il Crotone nella massima serie e ceduto alla Sampdoria, potrebbe tornare in Calabria facendo sicuramente contenti tifosi e società. E viste le qualità del centravanti, mister Nicola non potrebbe che accoglierlo a braccia aperte.

Senza sosta, dunque il ds Ursino. Bisogna dare un volto alla squadra. Ma a destare preoccupazioni sono sempre i nomi in partenza. Pedine che fino a qualche giorno fa sembravano ben incastrate nello scacchiere rossoblù. Si tratta dell’esterno Martello. Per lui piovono richieste tanto dall’Italia, quanto dall’estero. Tra gli ultimi, a seguire la pista del ’92, il campionato tedesco.

La società pitagorica ha creduto e crede nel centrocampista, totalmente riconoscente per aver avuto la possibilità, nello scorso campionato, di esprimere al meglio le proprie qualità. Certo è che ad una proposta del genere, non si può dire di no. Bisognerà aspettare l’incontro previsto nelle prossime ore per sapere quale sarà il destino.