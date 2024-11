Mano nella mano hanno marciato per 14 chilometri attorno al Monte Pollino diventando protagonisti del terzo trofeo aragonese

Protagonisti inconsapevoli del terzo trofeo aragonese di Castrovillari: due ultrasessantenni hanno deciso di concorrere alla maratona. Mano nella mano hanno marciato per 14 chilometri attorno al Monte Pollino, un percorso a forma di cuore come il loro amore che esiste e resite nonostante le difficoltà della vita.

“La corsa è una metafora della vita. Un percorso faticoso e pieno di ostacoli, ma insieme ci aiutiamo e sosteniamo” – dice il podista. “Fino a qualche anno fa correvo da solo, poi la malattia e la decisione di mia moglie Beatrice di seguirmi in una passione che ha fortificato il nostro amore”. Insieme, senza mai lasciare la stretta raggiungono il traguardo e si lasciano andare in un tenero abbraccio che cattura l’attenzione di tutti. Un momento di tenerezza preceduto da una gara che ha visto salire sul podio tre atleti della Asd Castrovillari: Marco Barbuscio e Umberto Marino. Per la sessione donne, ha vinto la castrovillarese Valentina Maiolino.

!banner!

Valorizzare le bellezze paesaggistiche del Monte Pollino e divulgare i sani principi dello sport la missione del trofeo organizzato dall’Asd CorriCastrovillari del presidente Gianfranco Milanese e che ha richiamato nella città dell’alto ionio cosentino oltre cento atleti provenienti da tutto il meridione d’Italia.