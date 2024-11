Le parole del direttore sportivo dei rossoblù sul centrocampista: «Sono deluso dal suo comportamento. Da ieri stiamo aspettando il ragazzo in ritiro per fargli firmare i contratti»

Il direttore sportivo del Cosenza Gennaro Delvecchio, Direttore Sportivo del Cosenza, conferma la nostra notizia di ieri, tramite un’intervista rilasciata al sito del giornalista Gianluca Di Marzio. Fabrizio Caligara, nonostante l’accordo fatto con i rossoblù, è sparito da ieri sera.

Le parole di Delvecchio

«Sono molto deluso dal comportamento del calciatore e del suo agente che non stanno rispettando gli impegni presi. Dopo 15 giorni di trattative abbiamo raggiunto l’accordo con l’Ascoli per trasferimento a titolo definitivo di Caligara. Tra club abbiamo già scambiato anche i documenti necessari per formalizzare il trasferimento e da ieri stiamo aspettando il ragazzo in ritiro per fargli firmare i contratti e iniziare la nostra avventura insieme».