Al derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza mancano undici giorni. La sfida in Serie B tra le due squadre manca da più di trent'anni con l'attesa che comincia a farsi sentire. Sulla gara del Ceravolo, prevista per domenica 26 novembre alle 16.15, la Curva Sud Denis Bergamini ha diramato nelle ultime ore una nota.

Il comunicato della Curva Sud

«Il giorno più atteso dell’anno sta per arrivare. Dopo una lunga attesa ritorna la partita che un intera provincia aspettava da cinque anni. Il derby è la partita della vita, la più importante e sentita per tutto il popolo rossoblù. Quest’anno il derby di Calabria si giocherà in serie B, il palcoscenico è più importante rispetto agli anni passati e può dare lustro ad un intera regione spesso dimenticata. Nel caso in cui venga disposta la tessera del tifoso, come è stato negli anni passati, la Curva Sud sarà presente».

«Il nostro auspicio però è che questo evento non venga rovinato da divieti inutili da parte di chi evidentemente preferisce che la Calabria rimanga sempre una regione di secondo piano. Ci auguriamo che l’esodo della nostra gente sia favorito e non limitato. L’entusiasmo è alle stelle, la passione brucia in migliaia di cuori rossoblù, l’attesa è praticamente finita, ognuno deve quindi prendersi le sue responsabilità per rendere questa giornata storica».