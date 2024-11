Il Sambiase blinda la porta con Ilario Lamberti. Per la Palmese in arrivo Gambi, Trombino e Mazzei

Sta entrando nel vivo il “mini” calciomercato del campionato di Eccellenza, che inizierà il prossimo 11 aprile: otto squadre ai nastri di partenza per giocarsi la promozione in serie D, in un format che prevede il solo girone di andata che servirà a comporre la griglia play off che si giocheranno con gare secche.

Tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente il Sambiase: i giallorossi hanno chiuso la porta con l’esperienza di Ilario Lamberti, in difesa ecco l’ex Rende Alessandro Miceli, Michele Vitale a centrocampo, mentre Nicola Mandarano e Alessio Colosimo per il reparto offensivo.Per il Locri, il primo acquisto è stato già fatto a dicembre: si tratta del centrocampista Andrea Sposato, ex Rotonda in D e mai ancora sceso in campo con il Locri, anche se in questo caso si tratta di un ritorno dopo la breve parentesi in Basilicata. La società reggina ha ufficializzato anche l’attaccante argentino Juan Martinez, che aveva iniziato la stagione nella Stilese, di ritorno dall’Africo il portiere Francesco Schiavello, classe ’93.

Allenatore nuovo in casa Vigor Lamezia: al posto di Massimo Morgia, è stato infatti ufficializzato l’ex giocatore della Reggina Jorge Vargas, come secondo c’è Tony Lio. Per i biancoverdi in porta Gabriele Parisi dal Bocale, mentre c’è il ritorno di Davide Scozzafava a centrocampo: il giocatore e di ritorno dalla Promosport. In attacco per i biancoverdi si parla dell’ex Reggina Ivan Castiglia. Piacerebbe anche Michele Carrozza, esterno ex Reggina e Vibonese. Poker di acquisti in casa Scalea. Nel reparto offensivo arriva l’esterno d’attacco Michele Canale, Biagio Riccardi invece andrà a potenziare il centrocampo dei tirrenici. Ancora novità in attacco per la squadra allenata da Gregorace con l’arrivo di Musso dal Sersale e dal Cosenza ecco invece il promettente esterno, classe 2003, Jacopo Calomino.

Molto attivo sul mercato il Sersale, che si candida a recitare il ruolo di mina vagante. Il ritorno in giallorosso del bomber Antonio Russo è sicuramente il principale punto di forza dei catanzaresi. L’attaccante ritorna con i “lupi” dopo la sua breve esperienza con la Promosport in Promozione. Dai lametini arriva a Sersale anche il 2003 Paolo Schirripa. La squadra allenata da Giuseppe Saladino ha ufficializzato anche il centrocampista Francesco Comito ed il classe 2001 Francesco Platì.

Il Soriano sta per chiudere con il portiere Francesco Stillitano dal Bocale, possibile anche l’arrivo dell’attaccante Figliomeni dalla Bovalinese e dell’ex Promosport Francesco Bellia. In casa Palmese si pensa al ritorno di Nello Gambi dalla Gioiese. In neroverde potrebbero finire anche l’attaccante Alfredo Trombino e Danilo Mazzei: entrambi arriverebbero dalla Morrone. Poco attiva per il momento la Reggiomediterranea: i reggini potrebbero chiudere con uno tra Sapone e Paviglianiti, contattati anche dalla Vigor.