In Serie D si conferma molto attivo il Sambiase che ha annunciato l'ingaggio del giovane Under ex Reggina, classe 2007, Davide Caruso

Sempre più fitto il mercato dilettantistico calabrese quando si è arrivati a metà luglio e quando mancano circa due settimane al raduno e alla preparazione estiva. Dall'Eccellenza alla Promozione (A e B) dunque, passando per la Serie D, tante sono le squadre che si stanno muovendo per costruire i propri organici.

Serie D ed Eccellenza

Partendo dalla Serie D, il Sambiase si conferma molto attivo in questa campagna estiva e annuncia un altro rinforzo che si metterà al servizio di mister Tony Lio: Davide Caruso. Si tratta di un Under classe 2007 di ruolo centrocampista. Caruso arriva dalla Reggina, squadra con cui ha militato nelle selezioni giovanili Under 15, Under 16 e Under 19. In questa stagione, il nuovo diciottenne giallorosso oltre a vincere il campionato Under 19 con la formazione amaranto, si è anche laureato Campione d’Italia nella Juniores Cup con la rappresentativa del girone I.

Scendendo nel massimo campionato regionale, invece, si muove anche il Bocale che annuncia il rinnovo di Gaston Gomez Mallea. L’attaccante argentino classe 2002, dunque, sarà ancora biancorosso. Arrivato a Bocale lo scorso novembre e dopo aver esordito nel corso del match dell’undicesima giornata contro il Praiatortora, è stato sempre impiegato fino alla fine della stagione. Sono venti le presenze, tutte consecutive. I gol, a lungo attesi, sono stati quattro, condensati nelle ultime cinque giornate: il primo a Praia, poi Cittanova, San Luca e infine a Rossano. Con ben 7 assist vincenti, è stato il miglior rifinitore del Bocale dell’ultima stagione.

Gioiosa Ionica, in arrivo un difensore argentino

Dando un'occhiata anche al girone B di Promozione, a battere il colpo è il Gioiosa Ionica che vuole confermarsi tra le protagoniste del prossimo campionato e sgomitare per i vertici. Dopo l'annuncio dello staff tecnico di qualche giorno fa, il club biancorosso sta monitorando il mercato. A tal proposito è ufficiale l'ingaggio del difensore argentino Ramiro Bruseci Boccalini.

Si tratta di un classe '99 formatosi prevalentemente in Spagna, dove ha indossato le maglie del Los Barrios e Cabecense. Queste le sue prima parole in biancorosso: «Non c'è bisogno di essere esperto di calcio per sapere che Gioiosa è una delle piazze più importanti del calcio calabrese, non solo per la società anche per i tifosi e i cittadini. Sono profondamente grato a i dirigenti per avermi dato questa opportunità, e in particolare al mio procuratore, Franco Piccaluga, che mi hanno dato la possibilità di far parte di questo ambizioso progetto».