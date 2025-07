Le emozioni nel corso della passata stagione, l'incertezza sul futuro e adesso il rinnovato entusiasmo. Gli ultimi mesi sono stati frenetici per il Mesoraca che, per un periodo, sembrava essere orfano del suo presidente Domenico Londino. Il dietrofront di quest'ultimo, però ha ridato nuova speranza al progetto e al percorso del club, soprattutto in vista del prossimo campionato di Promozione B.

Primi movimenti

Con la permanenza del presidente Londino, dunque, si può anche iniziare a programmare la campagna di rafforzamento estiva. Partendo da casa propria, la permanenza di Londino porterebbe anche a conferme importanti: Colosimo, Liviera, Salerno e Martino. Loro quattro, infatti, sono i primi nomi caldi vicini al rinnovo e che andrebbero a porre le basi dell'ossatura della rosa 2025/26. Non solo rinnovi ma emergono anche i primi obiettivi, tra questi ci sarebbe Marco Caliò. L'interno di centrocampo, classe 1997, porterebbe dinamismo e geometrie nelle linee del Mesoraca oltre a essere un giocatore dalle elevate qualità, come dimostrato con la maglia del Sersale. L'interesse c'è, bisogna però capire se ci sono i presupposti per concretizzarlo.