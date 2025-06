Sono giorni caldi e non per le temperature ormai estive. L'alba di giugno, infatti, sorge insieme a novità e innumerevoli dubbi, a partire dalle protagoniste nei prossimi due principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione). Nonostante siano già note le promozioni e le retrocessioni dalla Serie D alla Prima Categoria, non è ancora chiara la geografia dei gironi anche perché ci sono da capire i diversi destini di alcune società.

L'ipotesi di una nuova società

Tra i campionati in cui ci potrebbero essere degli scossoni c'è proprio quello dell'Eccellenza, con il futuro del Locri che è al momento avvolto da un oblio sempre più fitto. Dopo la retrocessione dalla Serie D, il Cavallo Alato è attualmente fermo e in un certo senso immobilizzato dalle pendenze figlie della stagione passata. Proprio per questo l'iscrizione al prossimo massimo campionato regionale è alquanto complicata, così come quella del San Luca in Promozione B a causa delle diverse vertenze che hanno messo il club giallorosso con l'acqua alla gola. Nelle ultime settimane, però, è sorta una nuova ipotesi che riguarda la nascita di una nuova società sportiva chiamata Jonica Locrese e che rileverebbe proprio il San Luca, iniziando così un nuovo ciclo sportivo. Al momento tutte pure ipotesi ma le complicanze per l'iscrizione del Locri in Eccellenza potrebbero evolversi in un certo senso in questa soluzione, con la Jonica Locrese che andrebbe a disputare il campionato di Promozione B. Ciò libererebbe di conseguenza un posto nella Serie A regionale, con l'Ardore e lo Stilomonasterace che potrebbero sperare in un ripescaggio.