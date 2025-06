Una stagione culminata con la retrocessione dopo un solo anno di Eccellenza per l'Ardore. Un'annata tra alti e bassi e macchiata soprattutto dalla sfortuna visti i diversi acciacchi nel corso dei mesi che hanno dimezzato la rosa, costringendo mister Alberto Criaco a scelte molto spesso forzate. Amara anche la finale play out contro il Castrovillari che ha sancito la retrocessione delle Aquile ma il club del presidente Minniti non rimane immobilizzato nel rammarico, bensì volta pagina per programmare la prossima stagione.

Ardore, ipotesi Panarello

Un futuro innanzitutto ancora da definire per l'Ardore che può sperare in un ripescaggio nel campionato di Eccellenza, con il Locri che è al momento a rischio iscrizione e con la squadra del presidente Minniti che sarebbe prima nella speciale graduatoria dei ripescaggi. Nel frattempo si lavora per la costruzione dello staff tecnico e dell'organico, e attualmente la priorità è quella dell'allenatore. Dopo la fine del rapporto sportivo con lo stesso Alberto Criaco, la dirigenza si è subito mossa nel sondare i vari profili in panchina e nelle ultime ore sono salite notevolmente le quote che portano a Maurizio Panarello. Il tecnico è reduce dalla vittoria del campionato di Promozione B alla guida della Virtus Rosarno e la sua ipotesi non è del tutto da escludere. I contatti ci sono e la trattativa potrebbe anche subire un'accelerata nei prossimi giorni. Insomma, l'Ardore si muove su più fronti per costruire una squadra competitiva e capire, allo stesso tempo, quale sarà la categoria che lo vedrà protagonista.