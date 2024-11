Marco Colle riparte da Acri. Il tecnico che solo lo scorso 7 ottobre aveva rassegnato le dimissioni da allenatore del Castrovillari, ritorna subito a sedere su una panchina: quella della formazione under 17 Elite dell'Acri Academy.

Dalla Serie D al settore giovanile della società acrese, la cui prima squadra milita nel campionato di Prima Categoria. Per Colle si tratta di un ritorno ad Acri. Il 47enne guidò infatti i rossoneri in Eccellenza nella stagione 2012-2013. Nell'occasione l'Acri dovette ripartire dopo la cocente retrocessione dalla Serie D e con Marco Colle in panchina i "lupi" ottennero un più che soddisfacente quinto posto nel massimo campionato di calcio regionale. Al termine della stagione le strade fra Colle e l'Acri si divisero, con l'allenatore chiamato successivamente a guidare la Palmese. Adesso si aprono le porte per un ritorno nella città ai piedi della Sila per un progetto che vedrà Colle guidare i giovani acresi impegnati nel campionato regionale under 17 Elite. Ad annunciare l'accordo è stata la società rossonera guidata da Massimo Scavello.

Il comunicato del club

«Arriva nella nostra famiglia Marco Colle professionista ex tra le altre di Cosenza in serie B, Avellino,Spal e Lucchese. Da allenatore ha militato nella Vibonese, Palmese e ha diretto il Castrovillari alla salvezza nel campionato di serie D nella stagione 2021/2022. Si occuperà della guida dell’Under 17 Elite (dopo la rescissione col mister Pietro Delogu che ha dovuto abbandonare per problemi personali e che ringraziamo per il lavoro svolto) ma non solo. Il mister, infatti, entra nella nostra società per dare una mano a 360, cercando di migliorare ulteriormente tutta la nostra struttura e far crescere il nostro progetto di valorizzazione e miglioramento dei nostri ragazzi. Ringraziamo il Direttore Generale della Rossanese Angelo Siciliano che ha collaborato per la buona riuscita della trattativa».