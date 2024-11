Attraverso la nota ufficiale numero 386, la Lnd ha comunicato che procederà all’eventuale integrazione dell’organico del prossimo campionato di Serie D soltanto attraverso le società retrocesse quest’anno dalla stessa Serie D.

Spente dunque sul nascere anche le speranze delle società di Eccellenza calabrese che avevano deciso di ritornare in campo per disputare il mini torneo vinto dal Sambiase. . «Tenuto conto che sul territorio nazionale le diverse modalità di ripartenza e di sviluppo dei Campionati di Eccellenza 2020/2021 - si legge nel comunicato - a livello regionale non consentono di determinare criteri uniformi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, in caso di posti disponibili, di Società di Eccellenza».

Per accedere al ripescaggio le società dovranno comunque presentare l’apposita istanza, sarà successivamente il Dipartimento Interregionale, tenuto conto di criteri e procedure stabiliti, a stilare una graduatoria attraverso la seguente tabella di riferimento: