Da sempre il calcio è diviso da due filosofie differenti: fare un gol in più o prenderne uno in meno. Un dilemma destinato a rimanere irrisolto anche perché non esiste uno più giusto dell'altro. Fatto sta che nei campionati dilettantistico, molto spesso prevale la squadra che subisce di meno. Il dato del gol subito, però, può essere studiato sotto diversi aspetti. Soffermandoci sul campionato di Eccellenza, che il prossimo weekend vedrà consumarsi il suo nono turno, ecco un parziale quadro delle squadre che hanno incassato meno gol davanti ai propri tifosi.

Brancaleone immacolato

L'unica squadra a non aver subito reti davanti ai propri tifosi è il Brancaleone. La squadra rossoblù, infatti, su quattro partite giocate in casa non ha incassato nessun gol: battuto l'Ardore, alla seconda giornata, per 2-0; pari a reti bianche nella quarta giornata contro la Palmese; vittoria per 1-0 contro il Bocale nella sesta giornata e altro pari a reti bianche, nel settimo turno, contro il Soriano. Insomma lo stadio Borrello si conferma bottino imperforabile, vera e propria fortezza per i Leoni rossoblù. La squadra che ci è andata maggiormente vicina a violare il Borrello è stata il Soriano, proprio nell'ultimo turno casalingo brancaleonese, ma con il portiere Morabito che ipnotizza Beceiro che dal dischetto e mantiene l'imbattibilità. Adesso però domenica c'è l'ostacolo Paolana, con al formazione cosentina che solcherà il terreno rossoblù ma con l'ambizione di violarlo e continuare la sua lotta playoff. Allargando un po' il panorama, all'interno delle mura amiche stanno facendo bene sia Gioiese che Rossanese, oltre alla già menzionata Paolana. Tutte e tre, infatti, registrano solo due gol subiti e con la Gioiese che, proprio nell'ultimo turno, ha raccolto il suo secondo pallone in fondo alla rete all'ultimo minuto di gioco, nell'amaro derby contro la Palmese. Proprio la Palmese, in questa graduatoria, è quella che ha concesso più gol sul proprio terreno ovvero sette: due contro il Bocale e la Reggioravagnese e tre contro la Vigor Lamezia. I neroverdi dunque hanno incassato un gol casalingo in più rispetto al San Luca, attuale fanalino di coda della classifica di Eccellenza.