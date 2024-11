Nel campionato di Eccellenza la ripartenza è ancora nel segno della Gioiese e della Promosport. Entrambe le squadre hanno chiuso il 2022 sfidandosi nella finale di Coppa Italia dilettanti, dove a trionfare è stata la formazione allenata da Graziano Nocera.

Adesso si riparte con un nuovo confronto diretto nel quale la capolista cercherà di allungare, forse in maniera definitiva, sulla formazione lametina guidata in panchina da Claudio Morelli, che insegue a dieci punti di distanza. Alla Promosport, seconda della classe, servirà solo una vittoria per provare a riaprire i giochi. La prima giornata del massimo campionato di calcio regionale sarà aperta sabato pomeriggio dal derby cosentino tra la Paolana e la Morrone. I tirrenici, dopo un avvio di stagione difficile stazionano a metà classifica, discorso diametralmente opposto invece per la Morrone che, dopo aver iniziato bene il campionato, si ritrova a dover lottare per evitare di finire in zona play out.

Sembra facile l’impegno dell’altra vice capolista. La Reggiomediterranea andrà infatti a sfidare l’Acri, squadra in crisi e che scenderà in campo con la formazione juniores. I rossoneri sembrano già essere condannati alla retrocessione, nonostante i 45 punti a disposizione da qui al termine della stagione. Una situazione paradossale per una piazza storica del calcio dilettantistico calabrese.

Per il Rende, in ascesa prima della sosta, ecco il delicato confronto casalingo contro il sempre ostico Scalea, non a caso in grado di navigare in quota play off. Il Bocale cerca punti salvezza nella gara interna contro l’Isola Capo Rizzuto che invece, a sua volta, va a caccia di una vittoria per rimanere fra le prime cinque del campionato.

Con il terzo allenatore in panchina il Gallico Catona punta a svoltare, ma non sarà facile vincere in casa di uno Stilomonasterace puntualmente ostico da affrontare. Derby aperto ad ogni risultato quello di Roccella fra il Gioiosa Jonica e il Brancaleone. Punti pesanti, infine, in ottica salvezza, nel match fra il Sersale e il Soriano.

Il programma della 16esima giornata (7-8 gennaio)

Paolana-Morrone (sabato 7 gennaio)

Bocale-Isola Capo Rizzuto

Acri-Reggiomediterranea

Gioiese-Promosport

Gioiosa Jonica-Brancaleone

Rende-Scalea

Sersale-Soriano

Stilomonasterace-Gallico Catona