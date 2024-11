Giuseppe Giovinazzo non è più l'allenatore del Gallico Catona. Ad annunciarlo è stato lo stesso club reggino, che partecipa al torneo di Eccellenza, attraverso il seguente comunicato stampa. Le strade fra il tecnico e i rossoblù si dividono dopo nove giornate di campionato, con la squadra a quota 9 punti in classifica e reduce dal pari casalingo per 1-1 di domenica scorsa contro l'Isola Capo Rizzuto. A sostituire Giovinazzo è stato chiamato Natale Iannì.

Il comunicato

«Gallico Catona ufficializza le dimissioni del tecnico Giuseppe Giovinazzo e del suo staff tecnico composto dal vice Natale Giovinazzo, dal preparatore atletico Salvatore Scionti e dal preparatore dei portieri Francesco Poner - si legge-. La Società ringrazia il Mister e i componenti dello Staff per la proficua collaborazione e gli augura le migliori fortune. Al dimissionario tecnico subentra Natale Ianni ex Valle Grecanica, Palmese, Reggiomediterranea. Il neo tecnico sarà affiancato da Fabio Furfaro».