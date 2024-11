Nella parte alta della classifica impegno casalingo per la Paolana che ospita il Boca Melito. In casa anche la Morrone, contro la Bovalinese e l'Acri che riceve il Gioiosa Jonica. Il Roccella potrebbe conoscere già oggi la retrocessione

Sono 34 le partite che mancano al termine della stagione regolamentare, poi spazio a play off e play out. Quattro turni da giocare con due gare da recuperare (Reggiomed.-Gallico Catona e Sersale-Locri) per poter quindi comporre le griglie del post season e decreatare poi tutti i verdetti definitivi del campionato 2021/2022.

Oggi pomeriggio alle 15.30 è in programma la giornata numero 27. Tra le gare più importanti, occhi puntati sulla sfida che vedrà lo Stilomonasterace ospitare il Sersale. La partita mette a disposizione punti (quasi) decisivi sia in chiave play off che play out. Con una vittoria, i padroni di casa potrebbero avvicinare il traguardo della matematica salvezza, che verrebbe addirittura superato già oggi, qualora per i gialloblù arrivassero i 3 punti, e contemporaneamente la sconfitta del Gioiosa Jonica impegnato nella difficile trasferta in casa del Città di Acri. Il Sersale cercherà invece una vittoria per restare in corsa verso un piazzamento nei play off: i giallorossi sono costretti però a vincere per non perdere terreno dalle squadre che li precedono in classifica, in modo particolare dall'Acri e dallo Scalea.

Proprio i biancostellati di Gregorace, saranno ricevuti dal Gallico Catona guidato da mister Giovinazzo (ospite dell'ultima puntata di Zona D su LaC Tv). La gara in questione vedrà i reggini alla ricerca di punti chiave in ottica salvezza, lo Scalea, però, è in corsa per i play off e non vorrà certamente perdere terreno prezioso.

In questa serie di incroci tra squadre di vertice e squadre impegnate nelle retrovie della classifica, spicca anche il match tra la Paolana e il Boca Melito. I cosentini, secondi in graduatoria, inseguono il nono risultato consecutivo ma dovranno fare i conti con una squadra che ha fame di punti per poter disputare il play out (che appare quasi inevitabile) tra le mura amiche.

Ostico sarà l'impegno in trasferta della Reggiomediterranea: la terza forza del campionato farà visita al Soriano che vuole centrare la matematica salvezza. Sembra invece più agevole la sfida che la Morrone dovrà affrontare in casa contro la Bovalinese penultima della classe. Match delicato in quel di Acri, con i rossoneri che riceveranno al "Pasquale Castrovillari", fino a ieri innevato, il Gioiosa Jonica di mister Scorrano: i 3 punti saranno decisivi, più che mai, sia in chiave play off che per la salvezza (come scritto sopra).

Il Locri, dopo aver già vinto il campionato, ospiterà il Cotronei Caccurri impegnato ad iseguere la permaneza in categoria, mentre il Roccella si avvia alla retrocessione che potrebbe arrivare matematicamente già oggi dopo la sfida del "Ninetto Muscolo" contro l'Isola CR.

La 27esima giornata

Acri-Gioiosa Jonica

Gallico Catona-Scalea

Locri-CotroneiCaccuri

Morrone-Bovalinese

Paolana-BocaMelito

Roccella-Isola CR

Soriano-Reggiomediterranea

Stilomonasterace-Sersale

La classifica di Eccellenza

Locri* 66

Paolana 50 (-1)

Morrone 45

Reggiomed* 45

Acri 41

Scalea 40

Sersale* 39

StiloMonasterace 36

GallicoCatona* 34 -1

Soriano 34

CotroneiCaccuri 31

Gioiosa J 30

Isola CR 27

BocaMelito 27

Bovalinese 18

Roccella 9

*una partita in meno