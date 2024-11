Si sono giocate oggi pomeriggio le partite del campionato di Eccellenza, valide per la nona giornata. Continua la corsa al vertice del Locri che batte 2-1 lo Scalea. In seconda posizione Morrone e Reggiomediterranea che vncono le rispettive partite e scavalcano il Sersale che nel frattempo pareggia in casa contro il Gioiosa.

In coda l'Isola Capo Rizzuto conquista un punto in casa del Gallico Catona, mentre il Boca Melito si vede raggiungere al 103' ad Acri, con i padroni di casa a segno con Sposato. Proprio ad Acri si è giocato un match che ha dell'incredibile con il gioco fermo per oltre 15 minuti dopo due distinti infortuni (colpi alla testa) di due giocatori del Boca Melito: entrambi trasportati per accertamenti in ospedale. Di seguito i risultati finali e la classifica

I risultati

Acri-Boca Melito 1-1

Gallico Catona-Isola Capo Rizzuto 1-1

Locri-Scalea 2-1

Paolana-Morrone

Roccella-CotroneiCaccuri 1-3

Sersale-Gioiosa J. 1-1

Soriano-Bovalinese 4-0

Stilomonasterace-Reggiomediterranea 0-5

La classifica