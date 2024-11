Nel massimo torneo regionale è in programma la ventesima giornata. A la formazione viola cerca una nuova vittoria, mentre le inseguitrici sperano in un passo falso della capolista

L’anticipo di sabato fra la Reggiomediterranea e il Brancaleone aprirà la ventesima giornata del massimo campionato di calcio regionale. Il bomber della squadra amaranto Fioretti, subito micidiale, sarà severamente impegnato contro la migliore difesa del torneo.

In Eccellenza si arriva a due terzi del cammino ed è sempre la Gioiese la capolista indiscussa. Toccherà allo Stilomonasterace di mister Alessandro Caridi il compito di provare a fermare quella che sembra una macchina perfetta. La vice capolista Scalea avrà con ogni probabilità vita facile contro i ragazzini dell’Acri, mentre sarà più impegnativa la trasferta che la Promosport affronterà contro il Gioiosa Jonica. La squadra di Ciccio Galati è molto ben organizzata e fra l’altro all’andata ha giocato un brutto scherzetto ai lametini.

Nuovo impegno interno per l’Isola Capo Rizzuto, stavolta contro la Morrone, che a sua volta deve recuperare una gara e mezzo ed è proprio la mancanza del ritmo partita a rappresentare un problema per la formazione di Paolo Infusino.

Per la Paolana saranno pesanti le assenze del portiere Corno e di Ramacciotti contro un Soriano che non subisce reti da quattro partite, mentre il Bocale si gioca le ultime chance di salvezza in casa contro il Gallico Catona, nel frattempo penalizzato di due punti. Infine ecco una partita aperta ad ogni risultato, quella fra il Rende e il Sersale. Due squadre che hanno necessità di tornare a conquistare i tre punti.